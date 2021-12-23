الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت نجل شقيق زوجها فى كفر الشيخ

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الخميس، بإجماع الآراء وبعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بمعاقبة ربة منزل بالإعدام شنقًا؛ لقيامها بقتل نجل شقيق زوجها خنقًا، وإلقاء جثته في مجرى مائي بمركز الحامول.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت أبوغنيم، رئيس الدائرة والمحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالكريم، وعمرو الششتاوي، وسكرتارية مجدي غانم.

وكشفت أوراق القضية رقم 189 لسنة 2010م، جنايات مركز الحامول، والمقيدة برقم 18 كلي كفر الشيخ، عن قيام هناء محمد علي، 31 سنة، ربة منزل، بقتل نجل شقيق زوجها الطفل أحمد محمد يوسف الشرنوبي، عامين، خنقًا مع سبق الإصرار والترصد، بواسطة غطاء للرأس وألقت بجثته في مجرى مائي.

وألقى رجال المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن العام بكفر الشيخ، القبض على المتهمة التي اعترفت بتفاصيل ارتكاب الواقعة، وأحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بعد مداولة القضية على مدار عدة جلسات.