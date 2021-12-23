الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه الفيوم» تنظم دورة تدريبية حول تصميم المحطات والشبكات

دورة تدريبيه
دورة تدريبيه

أوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الإدارة العامة للتدريب بالشركة قامت بتنفيذ دورة تدريبية تحت مسمى تصميم محطات مياه الشرب والشبكات ضمن برنامج المسار الوظيفى  للعاملين بالشركة (مهندسين المشروعات) لمدة أربعة أيام متواصلة  بهدف تعريف العاملين بكيفية تصميم محطات مياه الشرب ومراحل المعالجة المختلفة والمعايير والمواصفات والاشتراطات الخاصة بالتصميم وكذلك اضافه الجرعات من الشبه والكلور الازمه لمعالجة المياه وتطهيرها وكذلك كيفيه تصميم  شبكات المياه وأقطارها بداية من محطة المعالجة حتى وصول المياه للمستهلك.

وأفاد الدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب بأن الإدارة العامة للتدريب تحرص دائما على تنفيذ الدورات التدريبية المخطط لها والاستعانة بمدربين على درجة عالية من الكفاءة لتحقيق أقصى استفادة للعاملين ورفع كفاءتهم الفنية وتنمية مهارتهم الاداريه حيث حاضر فى هذه الدورة  المهندس  سامى كامل  رئيس قطاع المياه.

وعقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعاً، مع رؤساء المدن، لمناقشة خطط التوسع في التطعيم بلقاح "كورونا"، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وإيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة ليلى طه مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.   

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الإجتماع تناول استعراض موقف ونسب  التطعيمات، والمستهدف بكل مركز، وآخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بربط حصول المواطنين على الخدمات بالمصالح الحكومية والمجلس القومي للمرأه بتلقي لقاح "كورونا".

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الصحة، الموقف الحالي للتطعيمات بكل مركز، وعدد المستهدفين من التطعيم، وأعداد من تلقوا جرعات اللقاح بالفعل، وخطط الوصول الي باقي المستهدفين من خلال زيادة مراكز وفرق التطعيم الثابتة والمتحركة، للتيسير على المواطنين في الحصول على اللقاح بالقرب من محل إقامتهم.

ووجه محافظ الفيوم، باختيار وحدة قروية ذات نسب منخفضة في أعداد من حصلوا على اللقاح بكل مركز من مراكز المحافظة، وتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن مديرية الصحة، ومجلس المدينة، والمجلس القومي للمرأه، والشخصيات المؤثرة بالقرية، والجهات ذات الصلة لمسح الوحدة القروية بالكامل من حيث من حصلوا على اللقاح، وتطعيم جميع المستهدفين، مع تكثيف حملات طرق الأبواب للتوعية بضرورة الحصول على اللقاح.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتوحيد رسالة التوعية بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة، من التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ومجالس المدن، والرد على جميع الأسئلة وتفنيد الشائعات، كما وجه رؤساء المدن، بوضع مستهدف يومي لتنفيذ خطة التطعيم بكل وحدة محلية، مشدداً على ضرورة التشبيك بين جميع الجهات، والتركيز، وتكثيف الجهود، والمتابعة اليومية، لتحقيق المستهدف بشكل كامل، مؤكداً على تسخير جميع إمكانيات المحافظة، لتنفيذ خطة التوسع في التطعيم بكفاءة وفعالية، وضمان حصول جميع المواطنين على اللقاح في أسرع وقت.

مياه الفيوم دورة تدريبية تصميم محطات وشبكات مياه الشرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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