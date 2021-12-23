«الإحصاء»: 0.6% زيادة في المنشآت الرياضية عام 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، أن عدد المنشآت الـرياضية بلغ 5157 منشأة رياضية عام 2020 مقابل 5126 منشأة عام 2019 بزيادة قدرها 0.6 % الأندية الرياضية.

وبـلغ عـدد الأندية الرياضية 722 نادياً (86 حكوميا، 92 عاما /أعمال عام، 544 خاصا) وعام 2020 مقابل 746 ناديـاً (86 حكوميا، 98 عاما /أعمال عام، 562 خاصا) عــام 2019 بانخفاض قدره 3.2 ٪ ويرجع انخفاض عدد الاندية عام 2020 الى توقف أو هدم أو استبعاد أو تصفية النشاط لبعض الأندية.

كما بلغ عدد الفرق بالأندية الرياضية 15558 فريقا (860 حكوميا، 1353 عاما /أعمال عام، 13345 خاصا) عام 2020 مقابل 16080 فريقا (1165 حكوميا، 1462 عاما /أعمال عام، 13453 خاصا) عام 2019 بانخفاض قدره 3.2 %.



بلغ عدد اللاعبين 211.4 ألف لاعب عام 2020 مقابل 224.6 ألف لاعبـاً عام 2019 بانخفاض قدره 5.9 %.

كما بلغ عدد المـدربين 11.3 ألف مدرب عام 2020 مقـابل 10.2 ألف مدرب عام 2019 بزيادة قدرها 11.1%.

بلغ عدد المباريات 73 ألف مباراة ًعــام 2020 مقـابل 84.9 ألف مباراة عــام 2019 بانخفاض قدره 14.1 %.

أما عن مراكز شباب المدن، بـلغ عدد المراكز 498 مركزاً عام 2020 مقابل 481 مركزاً عام 2019 بزيادة قدرها 3.5 ٪، كما بلغ عدد الفــرق 10.7 ألاف فريق عام 2020 مقابل 12.7 ألف فريق عام 2019 بانخفاض قدره 15.7%.

وبلغ عدد اللاعبين 94 ألف لاعب عــام 2020 مقابل 101 ألف لاعب عـام 2019 بانخفاض قدره 7.1 ٪، كما بلغ عدد المباريات 17.7 ألف مباراة ًعام 2020، وبلغ عدد المدربين 5481 مدربا عام 2020 مقابل 7219 عام 2019 بانخفاض قدره 24.1 %.

وفيما يخص مراكز شباب القرى، بلغ عدد المـراكز 3937 مركزاً عـام 2020 مقابل 3899 مركـزاً عـام 2019 بزيادة قدرها 1٪، كما بلغ عــدد الفــرق 22.8 ألف فريق عام 2020 مقابل 25.8 ألف فريق عام 2019 بانخفاض قدره 11.8 %.

بلغ عدد اللاعبين 183 ألف لاعب عــــام 2020.

كما بلغ عدد المباريات 42 ألف مباراة عام 2020، بلغ عدد المدربين 11088 مدربا عام 2020 مقابل 12237 عام 2019 بانخفاض قدره 9.4%.

وعن مؤشرات ذوي الصعوبات، بلغ عدد الفرق ذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 2194 فريقاً عام 2020.

كما بلغ عدد اللاعبين ذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 15173 لاعباً عام 2020، وبلغ عدد المباريات التي شارك فيها اللاعبين ذوي الصعوبات 3836 مباراة في مختلف الألعاب الرياضية خلال عام 2020.

وبلغ عدد المدربين لذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 715 مدربا عام 2020.