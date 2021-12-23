الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعرف على جهود الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال يوم

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

تمكنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ضبط (3292) قضية متنوعة و قطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضبط (12186) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد والإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ضبطت (211) قضية في عدة مجالات أبرزها: "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة (146) قضية متنوعة (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية)، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط (1423) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).

الامن الاقتصادي الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات سرقة تيار كهربائي الضرائب الضرائب العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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