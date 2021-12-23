ضبط سائق يقود سيارته تحت تأثير «حشيش وأفيون وبانجو»

شنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، ونجحت خلال الـ24 ساعة الماضية من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط سائق يقود سيارته تحت تأثير تعاطي الحشيش والبانجو والأفيون بحسب التحليل المفاجئ والعينة المسحوبة من السائق.

وأسفرت الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (7) متهمين، وبحوزتهم (5) أسلحة نارية، و(1.550) جرام بانجو، وفي مجال مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 763 حكمًا قضائيًا شملت ضبط 134 حكم حبس جزئي و27 حكم حبس مستأنف و401 حكم بغرامات و198 حكما بمخالفات، بجانب ضبط 3 أشخاص محكوم عليهم في قضية جنائية.

وفي مجال القضايا المرورية، تم ضبط 509 مخالفات مرورية شملت ضبط مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 79 مخالفة وتحرير 119 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 74 حالة عدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 73 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 114 مخالفة متنوعة، علاوة على ضبط 48 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لسائق يقود سيارته تحت تأثير تعاطي حشيش وبانجو وأفيون.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط (24) قضية تموينية شملت ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية، علاوة على ضبط 12 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا أخرى لعدم حمل شهادات صحية، علاوة على ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.