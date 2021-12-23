حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بحلوان 4 أيام

قررت نيابة حلوان، اليوم الخميس، حبس 5 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار ملك أحدهم الكائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.. وعُثر بداخله على "حفـرة بعمق 15 متر، أدوات الحفر والتنقيب".

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.