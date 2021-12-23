الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أمطار ورياح شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

جريدة الدستور

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأشارت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن هناك توقعات لهطول الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية، وعلى سواحل البحر المتوسط خاصة مدينة الإسكندرية لليوم العاشر على التوالي، مع سقوطها أيضًا على بعض محافظات الدلتا خاصة مخافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وحتى الغربية والشرقية ومعهم الإسماعيلية.

ولفت إلى أنه بالنسبة لحركة الرياح فستكون من متوسطة إلى شديدة، وتكون محملة بالأتربة والرمال في بعض المحافظات، فضلًا عن تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة المؤدية من وإلى محافظة القاهرة.

أما عن درجات الحرارة فهي كالتالي:

طقس الخميس 23 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 9.
الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 11 والصغرى 6.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 15 والصغرى 7.
شمال الصعيد: العظمى 13 والصغرى 5.
جنوب الصعيد: العظمى 13 والصغرى 5.

طقس الجمعة 24 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 16 والصغرى 11.
الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 13 والصغرى 3.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 12 والصغرى 11.
شمال الصعيد: العظمى 11 والصغرى 8.
جنوب الصعيد: العظمى 11 والصغرى 8.

طقس السبت 25 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 10.
الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 16 والصغرى 9.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 15 والصغرى 7.
شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.
جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.

ارصاد الطقس الحرارة القاهرة حالة الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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