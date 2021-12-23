الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

وفقًا للخبراء.. اللون الموف يتربع علي عرش ديكور المنزل 2022

ديكورات موف
ديكورات موف

مع نهاية العام  يفضل  عدد كبير من الأشخاص يغير ديكورات المنزل الخاص بهم، وتعتبر الألوان المبهجة موضة 2022، خاص اللون الموف يتصدر موضة الديكورات المنزلية وفقًا للخبراء في موقع “digsdigs”.

مجموعة غرفة الاستحمام مخفية تمامًا بألواح متعرجة جريئة وحوض أسود وصنبور أسود وستائر محايدة

مجموعة غرفة الاستحمام مخفية تمامًا بألواح متعرجة جريئة وحوض أسود وصنبور أسود وستائر محايدة.

غرفة نوم جميلة متلألئة مع سرير مع بياضات أسرّة بيضاء وبيضاء للغاية ، ومكتب أبيض أنيق وكرسي أبيض ، وجدار معرض صغير

غرفة نوم متلألئة مع سرير مع بياضات أسرّة بيضاء وبيضاء للغاية، ومكتب أبيض أنيق وكرسي أبيض، وجدار معرض صغير.

مساحة طعام بيضاء جميلة مع جدار شديد اللمعان وطاولة طعام كبيرة وكراسي ذات ألوان فاتحة ومصابيح معلقة سوداء

مساحة طعام بيضاء مع جدار شديد اللمعان وطاولة طعام كبيرة وكراسي ذات ألوان فاتحة ومصابيح معلقة سوداء.

مطبخ أبيض جميل مع جزيرة مطبخ كبيرة الحجم ، وسلال للتخزين ، وبلاط باكسبلاش محايد والكثير من الخضرة

والمطبخ أبيض جميل مع حلزون البحر جزيرة المطبخ، سلال للتخزين، بلاط محايد والكثير من الخضرة.

حمام جريء مع منضدة زينة قريبة جدًا وجدار من البلاط الأصفر ، ومصابيح معلقة ووحدة تخزين غنية بالألوان مقابله

حمام جريء مع منضدة زينة قريبة جدًا وجدار من البلاط الأصفر، ومصابيح معلقة ووحدة تخزين غنية بالألوان مقابلة.

حمام أنيق وراقٍ بجدران متعرجة ونسيج أبيض وأرضية محددة ودش وحوض بيضاوي وأجهزة بيضاء

حمام أنيق وراقٍ بجدران متعرجة ونسيج أبيض وأرضية محددة ودش وحوض بيضاوي وأجهزة بيضاء.

غرفة نوم أنيقة متلألئة مع باب متناسق ، وسرير ملطخ مع فراش غمس ومنضدة سوداء مع مصباح أسود

غرفة نوم أنيقة متلألئة مع باب متناسق، وسرير ملطخ مع فراش غمس ومنضدة سوداء مع مصباح أسود.

غرفة نوم ساحلية متلألئة مع سقف خشبي أبيض وأثاث أبيض مع تنجيد نقي وكرسي منسوج وبعض المصابيح والثريات المحايدة

غرفة نوم ساحلية متلألئة مع سقف خشبي أبيض وأثاث أبيض مع تنجيد نقي وكرسي منسوج وبعض المصابيح والثريات المحايدة.

مطبخ كوخ ريفي للغاية مع أسطح عمل بيضاء وبلاط مترو أبيض وعوارض خشبية على السقف وأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ

مطبخ كوخ ريفي للغاية مع أسطح عمل بيضاء وبلاط مترو أبيض وعوارض خشبية على السقف وأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

غرفة طينية على طراز المنزل الريفي مع ورق حائط زهري مطبوع ، تعد وحدة تخزين نكة مع سلال للتخزين فكرة رائعة

غرفة نوم  تعد وحدة تخزين نكة مع سلال للتخزين فكرة رائعة.

مساحة كريمية مع كرسي دائري جميل ، وسجاد مشرق ، ومرآة مع بقع برتقالية وخوخيّة

مساحة كريمية مع كرسي دائري جميل، وسجاد مشرق، ومرآة مع بقع برتقالية وخوخيّة.

غرفة طعام بجدران متلألئة ، ونسيج خشبي أبيض ، وطاولة وكراسي ذات ألوان داكنة ، وجدار معرض بالأبيض والأسود

غرفة طعام بجدران متلألئة، ونسيج خشبي أبيض، وطاولة وكراسي ذات ألوان داكنة، وجدار معرض بالأبيض والأسود.

غرفة تشمس رائعة مع نوافذ وأبواب راقية وأثاث خشبي أبيض وملون ونباتات وأشجار بوعاء

غرفة تشمس رائعة مع نوافذ وأبواب راقية وأثاث خشبي أبيض وملون ونباتات وأشجار بوعاء.

حمام جميل مع نكة بيضاء ، وأجهزة بيضاء عتيقة ورف عرض أبيض بالإضافة إلى بعض ديكور صدف

حمام جميل مع رنكة بيضاء، وأجهزة بيضاء عتيقة ورف عرض أبيض بالإضافة إلى بعض ديكور صدف.

نهاية العام وفقا للخبراء ر ديكورات المنزل الخاص بيهم الألوان المبهجة موضة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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