وفقًا للخبراء.. اللون الموف يتربع علي عرش ديكور المنزل 2022

مع نهاية العام يفضل عدد كبير من الأشخاص يغير ديكورات المنزل الخاص بهم، وتعتبر الألوان المبهجة موضة 2022، خاص اللون الموف يتصدر موضة الديكورات المنزلية وفقًا للخبراء في موقع “digsdigs”.

مجموعة غرفة الاستحمام مخفية تمامًا بألواح متعرجة جريئة وحوض أسود وصنبور أسود وستائر محايدة.

غرفة نوم متلألئة مع سرير مع بياضات أسرّة بيضاء وبيضاء للغاية، ومكتب أبيض أنيق وكرسي أبيض، وجدار معرض صغير.

مساحة طعام بيضاء مع جدار شديد اللمعان وطاولة طعام كبيرة وكراسي ذات ألوان فاتحة ومصابيح معلقة سوداء.

والمطبخ أبيض جميل مع حلزون البحر جزيرة المطبخ، سلال للتخزين، بلاط محايد والكثير من الخضرة.

حمام جريء مع منضدة زينة قريبة جدًا وجدار من البلاط الأصفر، ومصابيح معلقة ووحدة تخزين غنية بالألوان مقابلة.

حمام أنيق وراقٍ بجدران متعرجة ونسيج أبيض وأرضية محددة ودش وحوض بيضاوي وأجهزة بيضاء.

غرفة نوم أنيقة متلألئة مع باب متناسق، وسرير ملطخ مع فراش غمس ومنضدة سوداء مع مصباح أسود.

غرفة نوم ساحلية متلألئة مع سقف خشبي أبيض وأثاث أبيض مع تنجيد نقي وكرسي منسوج وبعض المصابيح والثريات المحايدة.

مطبخ كوخ ريفي للغاية مع أسطح عمل بيضاء وبلاط مترو أبيض وعوارض خشبية على السقف وأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

غرفة نوم تعد وحدة تخزين نكة مع سلال للتخزين فكرة رائعة.

مساحة كريمية مع كرسي دائري جميل، وسجاد مشرق، ومرآة مع بقع برتقالية وخوخيّة.

غرفة طعام بجدران متلألئة، ونسيج خشبي أبيض، وطاولة وكراسي ذات ألوان داكنة، وجدار معرض بالأبيض والأسود.

غرفة تشمس رائعة مع نوافذ وأبواب راقية وأثاث خشبي أبيض وملون ونباتات وأشجار بوعاء.

حمام جميل مع رنكة بيضاء، وأجهزة بيضاء عتيقة ورف عرض أبيض بالإضافة إلى بعض ديكور صدف.