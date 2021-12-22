«قتلته جرعة مخدرات».. الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثمان شاب

انتهت مصلحة الطب الشرعي، اليوم الأربعاء، من تشريح جثمان شاب لقى مصرعه، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، بعد فحصها ومناظرتها، لإعداد تقرير الصفة التشريحية على الجثمان.

كما فحص الأطباء الشرعيون الجثة ظاهريا وتصويرها فوتوغرافيا، ثم إعداد الصفة التشريحية للمتوفين للحصول على العينات لتحليلها كيمائيا لبيان سبب الوفاة.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا بوفاة أحد الأشخاص داخل مركز لعلاج الإدمان، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يتلقى العلاج داخل المركز تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، ما أسفر عن وفاته.

وتم ضبط مسئولي المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.