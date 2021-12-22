حزب الشعب يطالب بعزل رئيس القائمة العربية بالكنيست الإسرائيلى

بسبب «يهودية الدولة»..

أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه واستنكاره الشديدين لما أعلنه رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، بموافقته على قانون القومية العنصرية يهودية الدولة.

ولفت حزب الشعب في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الموقف يحمل دلالات خطيرة تمس بالحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني، وتهدد باستهداف أهالى في أراضي 48 بعملية ترانسفير وتهجير يخطط لها اليمين الإسرائيلي، كما أنها تستهدف اللاجئين وحق العودة.

وأشار إلى أن يهودية الدولة تحصر حق العودة باليهود، بينما تحرم أصحاب الأرض الأصليين من حقهم في العودة، كما أنها تهدف لإرضاء الشعب الفلسطينى لنظام الابارتهايد والاحتلال العنصري الذي تمثله دولة الاحتلال والعنصرية، مؤكدًا أن هذا الموقف الخطير لمنصور عباس يمثل تساوقا رخيصا مع الرواية الصهيونية وأهدافها القائمة على اقتلاع الشعب الفلسطينى وتهجيره، علاوة على حرمانه من أبسط حقوقه القومية.

ودعا حزب الشعب كل جماهير الشعب الفلسطينى الى عزل منصور عباس ومحاصرة توجهاته التي باتت تشكل خطرا كبيرا على حقوق الشعب الفلسطينى، كما أنها تشكل خطرا يهدد وحدة الشعب الفلسطينى في الداخل في مواجهة اليمين الإسرائيلي بفروعه المختلفة.