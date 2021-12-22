الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ثقافة المنيا» تستقبل عددًا من الفعاليات الفنية والأدبية ضمن مبادرة حياة كريمة

جانب من فاعليات قصور
جانب من فاعليات قصور الثقافة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية لعمل لوحات بالزلط وتلوينه مع فنانات قسم الفنون التشكيلية.

شارك فى الورشة كلًا من “سحر عبد المحسن، منى وفائى، ريهام كمال، هالة محمد”.

كما نظم نادى الأدب بالقصر برئاسة ورشة إبداعية، لمناقشة عدة قضايا خاصة بالإبداع و تناول بعض الأعمال ومناقشتها من جميع الاتجاهات النقدية بحضور كلٍ من الشاعر أحمد أبو بكر سكرتير نادي أدب المنيا، وضيف النادى الشاعر أحمد شوقي بحضور السيناريست عماد النشار عضو مجلس الإدارة، ناصر جمال الدين، محمد أحمد.

كما أقام بيت ثقافة مطاى محاضرة بعنوان "تلوث البيئة والأمراض المنتشرة " حاضرها الدكتور عيسى محمد دكتور بجامعة الأزهر وذلك مع طلاب مدرسة الثانويه التجاريه المشتركه، وتحدث عن معنى التلوث حيث أنه نتيجة التغير في تركيب الهواء الجوى، بسبب اختلاط الجسيمات الغريبة فيه، والمضرة بالأحياء التي تعيش فيه، مثل أكسيد الكربون، والمركبات الهيدروكربونية، والمركبات المشعة، حيث يتم إنشاء المصانع ضمن المناطق السكانية، فتطلق الغازات المضرة بصحة الإنسان، كذلك الأبخرة المحترقة الناتجة من عوادم السيارات والتى تسبب العديد من الأمراض.

وعقد نادى أدب بيت ثقافة ديرمواس لقاء أدبى وشعري لنخبة من شعراء وأدباء ديرمواس حيث قدموا باقة من أروع القصائد التي تنوعت بين الفصحى والعامية والنثر مع تقديم دراسات نقدية مميزة.

الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم وسط الصعيد الثقافي حياة كريمة ببني سويف فرع ثقافة المنيا السيناريست عماد النشار

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وائل لطفي

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