الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المنشات الفندقية تطالب بتطبيق كافة الاشتراطات الأمنية ومنع الإخلال بها

الاشتراطات الامنية
الاشتراطات الامنية بالفنادق

أعلنت غرفة المنشات الفندقية في منشور حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن قطاع شرطة السياحة والآثار قد رصد وجود سلبيات متعلقة في التقنيات الأمنية الموجودة بالفنادق العائمة والثابتة والقرى السياحية، وقد طالبت الغرفة الفنادق بتطبيق الاشتراطات الأمنية المنصوص عليها بكافة الفنادق على مستوى الجمهورية.

ومن بين تلك الاشتراطات التزام المنشاة بتأمين منافذ دخول النزلاء والعاملين والبضائع، بوضع بوابات للكشف عن المعادن والأسلحة على منافذ الفنادق المستخدمة، وضع جهاز x ray على بوابة الفندق وإلزام الفنادق بمرور الحقائب والمتعلقات الخاصة بكافة المترددين على الفندق على هذا الجهاز، كما يتم تزويد أفراد الأمن بمكتشفات المعادن اليدوية.

وتقوم الفنادق بتركيب الكاميرات في كافة مرافق المنشاة، وملحقاتها وكافة الطرق المؤدية إليها وملحقاتها الخارجية، وفى فنادق الخمس نجوم يتم تخصيص مكتب لقطاع شرطة السياحة والآثار بمنطقة استقبال الفندق بجوار غرفة التحكم بالدوائر التلفزيونية  لكى يستثن للظابط المسؤل عن ممارسة عمله.

وأقرت الاشتراطات الأمنية بالنسبة للفنادق العائمة، إذ يلتزم الفندق العائم بتركيب بوابة الكشف عن المعادن، مع توفير الأطقم الخاصة بتشغيل البوابة بعد تدريبهم مع تخصيص أفراد الأمن اللازمين للجزء المخصص من مرسى الفندق العائم عند رسوة، وتلتزم كافة المنشات الفندقية بتدريب أفراد الأمن لديها على استخدام كافة الأجهزة بكفاة عالية، كما تلتزم كافة المنشات الفندقية باستطلاع رأي شرطة السياحة والآثار قبل إلحاق أي من العاملين بكافة المستويات بالعمل داخل المنشاة من خلال ادخال بيانات العاملين على منظومة قاعدة البيانات الخاصة بالمنشات الفندقية والسياحية، كما حددت الضوابط الأمنية أنه تقع مسؤلية أمن المنشاة الفندقية من الداخل على عائق إدارة الأمن الخاصة بها، حتى إشراف وبمسؤلية مباشرة لمدير عام الفندق.  

غرفة المنشأت الفندقية قطاع شرطة السياحة والاثار الفنادق العائمة والثابتة والقرى السياحية الاشتراطات الامنية بوابات للكشف عن المعادن منافذ الفنادق جهاز x ray

رئيس التحرير

وائل لطفي

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