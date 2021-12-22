الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر والأوقاف والإفتاء تطلق حوارًا مجتمعيًّا للحد من ظاهرة الطلاق

وكيل الأزهر، مفتي
وكيل الأزهر، مفتي الجمهورية، وزير الأوقاف

اجتمع كل من  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بمكتب المفتي اليوم.

ودار نقاش موسع بين قادة المؤسسات الدينية حول مخاطر التسرع في الطلاق، وأهمية التثقيف المجتمعي بمخاطره وضرورة تكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسبابه، وطرق علاجه، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه، والأحكام الفقهية المتعلقة به.

وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة تنفيذية تضم كلًّا من: الدكتور أيمن أبوعمر، والدكتور أسامة الحديدي، والدكتور عمرو الورداني، وذلك للتنسيق في إدارة الحوار المجتمعي بالتعاون مع  الإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية ورؤساء محاكم الأسرة والمجلس القومي للمرأة وسائر المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة وصناعة الوعي.

وخلال الاجتماع تم تكليف اللجان العلمية المختصة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بإعداد بحوث علمية متخصصة حول معالجة قضية الطلاق، في ضوء التغيرات العصرية والثوابت العصرية.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وكيل الأزهر الشريف الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية مخاطر التسرع في الطلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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