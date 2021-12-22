الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طبيب قتل أمه خنقا والأهالي ينقذون والده في الغربية

حبس
حبس

لقت ربة منزل بمنطقة منشية الزهراء بدائرة قسم ثان المحلة مصرعها خنقا وأصيب زوجها بعدة طعنات على يد نجلهما الطبيب الذى يعانى من مرض نفسى، بعد إصابته بحالة هياج نفسى.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي منطقة منشية الزهراء بدائرة مركز  المحلة بقيام شاب بقتل والدته والاعتداء على والده.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين مصرع ربة منزل خنقا وإصابة زوجها بعدة طعنات بواسطة آلة حادة وتبين وراء الواقعة نجلهما الذى يعمل طبيبا.

وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى المستشفى  تحت تصرف النياية العامة، التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وتم نقل الأب إلى مستشفى المحلة العام، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها وحالتها مستقرة .

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الشاب يعانى من مرض نفسى واكتئاب، وأنه أصيب بحالة هياج عصبي، وخنق والدته ثم تعدى على والده عدة طعنات بواسطة آلة حادة وجلس بعدها بجوارهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف ملابسات الواقعة.

القتل العمد الغربية مستشفى المحلة العام مرض نفسى قانون العقوبات قتل عمد القبض على المتهم

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