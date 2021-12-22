إغلاق مركز النور بفيصل لاستخدامه في السحر والشعوذة

أمرت جهات التحقيق بإغلاق مركز النور في فيصل بعد القبض على صاحبه الشيخ أيمن لاتهامه بالدجل والشعوذة، وإيهام ضحاياه على قدرته على حل مشاكلهم بالسحر والشعوذة.

وفي سياق آخر قررت نيابة أبوحماد العامة بالشرقية، اليوم الأربعاء، حبس "أحمد. ج"، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الدجل والشعوذة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قد ألقت القبض على عدد من أشهر ممارسي الدجل والشعوذة فى مصر، ومن بينهم "أحمد. ج".

وكانت مكافحة جرائم الأموال العامة قد رصدت قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم القبض على "أحمد ع س ال" 32 عامًا مقيم مركز أبوحماد، وضبط بحوزته عملات أجنبية ومبالغ مصرية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر له المحضر رقم 27149 جنح مركز شرطة أبوحماد لسنة 2021.

قررت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، طلب تحريات المباحث في واقعة ضبط صاحب مركز حجامة؛ لعمله بمجال الدجل والشعوذة، والنصب على المواطنين بزعم قدرته على فك السحر والأعمال السفلية التي أوهم بعض أهالي مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بالإصابة بها وضرورة فك تلك الأعمال السفلية لاستكمال حياتهم وذلك بهدف النصب والحصول على أموالهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا، من وحدة مباحث الأموال العامة يفيد بورود معلومات بقيام صاحب مركز حجامة مقيم دائرة مركز البلينا جنوب المحافظة، بممارسة نشاط واسع في مجال الدجل والسحر والشعوذة مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين.

وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وأن المتهم يُدعى "حمادة. ر" - 46 عامًا - يعمل مشرف نشاط بإحدى المدارس - ومقيم بدائرة مركز البلينا”، ويتخذ من مركز الحجامة الذي يديره مسرحًا لارتكاب نشاطه الإجرامي، وتبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي نصب واحتساب بدائرة المديرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، تم استهداف المتهم المذكور وتم ضبطه داخل مركز الحجامة الخاص به، بحوزته عدد من الكتب الخاصة بأعمال السحر والدجل والشعوذة وفك أعمال السحر، ودفتر مدون به كلمات وطلاسم.