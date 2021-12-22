الأوركسترا الإيرانية تؤدي قداس موزارت تخليدا لذكرى ضحايا كورونا

أعلنت صحيفة طهران تايمز الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الأوركسترا الإيرانية تعتزم أداء قداس فولفغانغ أماديوس موزارت الليلة في قاعة Vahdat في طهران لإحياء ذكرى الفنانين ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

وفي التفاصيل، فقد أشارت الصحيفة، إلى أن بارديا كياراس الأوركسترا التي سيكون أرسلان كامكار مديرها.

كما سترافق الأوركسترا في الحفل الفنانين، جوقة Hasmik Karapetyan ، وجوقة طهران ، وجوقة Tonal.

وتوفي أكثر من 30 فنانًا وممثلًا وصانع أفلام إيرانيًا مشهورًا ، بما في ذلك خسرو سيناي وبارفيز بورهوسيني وتشانجيز جليلفاند وسياماك أطلاسي وكامبوزيا بارتوفي متاثرين باصابتهم بفيروس كورونا.

وكان قد تعرض عدد كبير من المسؤولين للإصابة بكورونا، فيما توفي بعضهم ووسط الجدل حول إصابته بالفيروس، فقط أصيب محمد جواد إيرواني، مسؤول الرقابة والتدقيق الحسابي في مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بالفيروس، وطال الفيروس أيضا 4 وزراء في الحكومة منهم نائب الرئيس ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة، ووزيرا الصناعة والسياحة وخمسة من نواب البرلمان.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوفاة محمود بلارك، نائب قائد مقر القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، في الشؤون اللوجيستية، جراء إصابته بكورونا.

وفي حينها، قالت تقارير ايرانية ان عدد الوفيات الناجمة عن التسمم بالكحول تزيد بمقدار 5 أضعاف على أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد المسجلة رسميا بمحافظة فارس جنوب إيران.

وأعلن رئيس طوارئ محافظة فارس الواقعة جنوب إيران أن عدد الوفيات الناجمة عن التسمم بالكحول تزيد بمقدار 5 أضعاف على أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد المسجلة رسميا بنفس المحافظة.

وقال محمد جواد مراديان رئيس طوارئ فارس في تصريحات له، الأربعاء، إن قرابة 61 شخصا توفوا إثر تعرضهم لتسمم كحولي بالمحافظة بينما بلغت حالات التسمم 383 حالة، حسبما أوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).