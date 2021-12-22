القمامة تغزو شوارع شبرا الخيمة.. والأهالي تستغيث

استغاث عدد من أهالي منطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية من غرق الشوارع في القمامة ومياه الصرف الصحي وانتشار المواشي خاصة بشارع المنشية بمنطقة أحمد عرابي والتي انتشرت فيها القمامة بشكل كبير، مما يعوق حركة السير على الأقدام في الشارع وسير السيارات، مطالبين بتدخل المسؤولين والجهات المعنية لسرعة حل الأزمة.

وشكى العديد من المواطنين بسبب تراكم القمامة ويقول محمد عادل أحد أهالي المنطقة إن القمامة أصبحت تغزو الشوارع بشكل كبير وهو ما أثار انزعاج الأهالي خاصة وأنه لا يوجد عمال نظافة بشكل كافي وعربات إزالة المخالفات لرفع القمامة من الشوارع حتى أصبحت تملئها بالكامل وتسبب في انفجار مياه الصرف الصحي والمجاري.

وطالب المسئولين والجهات المعنية بسرعة التدخل والالتفات لبعض شوارع منطقة شبرا الخيمة التي انتشرت فيها القمامة بشكل كبير وحل الأزمة وإنقاذ السكان من تلك الظاهرة التي تسبب لهم العديد من الأضرار والمشاكل.

فيما أوضحت نسمة عفيفي إحدى أهالي المنطقة أن شارع أحمد عرابي شهد العديد من رفع وإزالة تلال القمامة من الشارع خاصة شارع المنشيه إلا أن سرعان ما يعاود الأهالي في إلقاء القمامة مرة أخرى وتتراكم بشكل كبير، لافتة إلى أن من الضروري وضع عقوبات للمخالفين وسن قوانين رادعة لمن يلقون بالقمامة بالشوارع.

واستكملت حديثها بضرورة وضع صناديق قمامة عمومية بكل شارع بالمنطقة بدلا من إلقائها بقارعة الطريق وبجانب وضع صناديق صغيرة على بوابات العقارات للحد من تكرار تلك المشكلة التي تسبب العديد من الأزمات للسكان والأهالي.

وأضاف محمود سيد أحد أهالي المنطقة أن تراكم القمامة بالشوارع أدي لوجود العديد من الماشية والحيوانات حولها وهو ما أدى لزحام الشوارع وتكدس السيارات، مشيرا إلى أن هناك العديد من عمال النظافة بالمكان يعملون ليلا مع نهارا إلا أن الأزمة الحقيقة في سكان المنطقة الذين يلقون بمخالفتهم بالشوارع دون البحث عن صناديق القمامة العمومية.