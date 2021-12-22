عبدالغفار: افتتاح مستشفى «إيزيس» للنساء والولادة بـ410 ملايين جنيه في الأقصر

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ـ في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط ، إضافة إلى مشروعات تنموية بصعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي - إننا نصل من خلال حملة "معا نطمئن" إلى كافة الأماكن في محافظات الصعيد لأهالينا بشكل ميسر حتى نقلل معاناة المواطنين.

وأشار عبد الغفار إلى أن هناك عددا كبيرا من المستشفيات تم افتتاحها في محافظات الصعيد من بينها مستشفى "ايزيس" للنساء والولادة، بتكلفة وصلت إلى 410 ملايين جنيه في محافظة الأقصر، بالإضافة إلى مستشفى للأطفال وأيضا مستشفى تخصصية في العديسات بتكلفة تصل إلى 75 مليون جنيه، وتم أيضا افتتاح مستشفى سمالوط النموذجي في محافظة أسيوط بتكلفة وصلت إلى 921 مليون جنيه.

وتابع: أنه تم أيضا افتتاح مستشفى دير مواس ومستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، بتكلفة مليار جنيه وتوسعات التي تمت في مستشفى كلية طب الأسنان وتطويرها بشكل كبير بمحافظة أسيوط أيضا، وتم افتتاح مستشفى الصحة النفسية بسوهاج لعلاج الادمان بتكلفة وصلت إلى 198 مليون جنيه.

وشدد على أن كافة المستشفيات التي تم افتتاحها مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وفق أعلى المعايير العالمية.. مشيرا إلى افتتاح مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا التي تقدم خدمات متخصصة بالجهاز الهضمي والكبد والتي في طريقها لإجراء زراعات الكبد.

وأكد عبد الغفار على أهمية هذه المستشفيات بوصفها تقلل من معاناة المواطنين من الاغتراب خارج الصعيد لتلقي العلاج اللازم لهم.