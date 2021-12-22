عبدالغفار: إنشاء 27 مستشفى جديدة ورفع كفاءة 13 أخرى بالصعيد

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة والسكان، مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وهو المشروع الذي يمس كثير من الوزارت على مستوى الجمهورية.

وقال عبدالغفار، إننا نعمل بشكل مؤسسي من خلال لجان تحت إشراف رئيس الوزراء، موضحا أنه تم إنشاء 27 مستشفى جديدة ورفع كفاءة 13 مستشفى والعمل وإنشاء وتطوير 659 وحدة ومركز طب أسرة بإجمالي تكلفة في السنوات الحالية والقليلة القادمة 54 مليار جنيه بالإضافة إلى نقاط الإسعاف المنتشرة في كل المحافظات.

وأضاف، أنه تم زيادة قاعدة المستفيدين بالخدمات الصحية بمحافظات الصعيد لحين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث بلغ المتوسط السنوي لإجمالي الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الحالي بمحافظات الصعيد 2 مليون و269 ألفا و833 خدمة بتكلفة حوالي 3 مليارات جنيه.

وبشأن المجتمع المدني، قال الوزير: “إننا نعمل مع مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر والكثير من مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات علاجية بالتعاون مع وزارة الصحة، وأيضا مستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب بأسوان التي تقدم علاجا متخصصا للأطفال"، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة وكليات الطب في كل محافظات الصعيد من الفيوم وحتى أسوان للتدريب الأطقم الطبية بمحافظات الصعيد من أجل رفع كفاءتهم وتأهيلهم، كما يتم إجراء بعض الاتفاقيات الدولية مع مؤسسات عالمية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية”.

وفيما يخص مواجهة فيروس كورونا في الصعيد، قال الدكتور خالد عبد الغفار إنه تم تخصيص 9 مستشفيات جامعية لتقديم خدمة العزل سواء بشكل متكامل أو بشكل جزئي .. وأن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والمجتمع المدني والقطاع الخاص استطاعت حل المشكلات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بنجاح كبير وبتنسيق كبير، مؤكدا أن الدولة المصرية في الوضع الآمن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأضاف: “إننا لا نستطيع توقع ما يحدث في العالم نظرا لتطور انتشار العدوى ولابد أن نكون على الاستعداد في مصر لذلك”، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تقديم 54 مليون جرعة منها 33 مليون جرعة أولى وحوالي 20 مليونا جرعة ثانية، موضحا أنه تم التوسع في الجرعات بداية من يونيو الماضي.

ولفت إلى أنه في نطاق محافظات الصعيد تم تقديم حوالي 11 مليون جرعة من خلال 390 نقطة تطعيم ثابتة بالاضافة الى النقاط المتحركة، موضحا أنه يتم التنسيق بشكل يومي مع المحافظين في هذا الصدد.