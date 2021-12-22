الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. أولى حلقات «الفرصة» مع لميس الحديدي على شاشة «ON»

لميس الحديدى
لميس الحديدى

تنطلق الليلة أولى حلقات "الفرصة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة “ON”، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتدور فكرة البرنامج "الفرصة" في أنه  سيساهم في التعرف على حلول الأفكار، والحلول لمشكلات كثيرة من خلال مشاركات الشباب، ومن المقرر أن تشهد أول حلقتين من البرنامج حلقات تصفيات أولية.

وأعلنت أمس الإعلامية لميس الحديدي، عن أن اليوم الأربعاء ستكون الحلقة الأولى من برنامج "الفرصة في كلمة أخيرة" على قناة “ON”، في تمام التاسعة والنصف مساء.

 

لميس الحديدى الإعلامية لميس الحديدي أولى حلقات برنامج الفرصة الفرصة عرض القنوات الفضائية مسابقة

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