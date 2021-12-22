الليلة.. أولى حلقات «الفرصة» مع لميس الحديدي على شاشة «ON»

تنطلق الليلة أولى حلقات "الفرصة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة “ON”، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتدور فكرة البرنامج "الفرصة" في أنه سيساهم في التعرف على حلول الأفكار، والحلول لمشكلات كثيرة من خلال مشاركات الشباب، ومن المقرر أن تشهد أول حلقتين من البرنامج حلقات تصفيات أولية.

وأعلنت أمس الإعلامية لميس الحديدي، عن أن اليوم الأربعاء ستكون الحلقة الأولى من برنامج "الفرصة في كلمة أخيرة" على قناة “ON”، في تمام التاسعة والنصف مساء.