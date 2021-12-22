بروتوكول تعاون بين برنامج «بلا مأوى» والهيئة الإنجيلية لرعاية الأطفال

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي "برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى" بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للتعاون المشترك بينهما في مجال حماية ورعاية الأطفال بلا مأوى .

ويهدف البروتوكول إلى تفعيل الشراكة بين والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وذلك من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال بلا مأوى وفي وضعية الشارع أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تمكينهم من الوصول لحقوقهم التعليمية والصحية وتطوير مهاراتهم الحرفية وإعادة تأهيلهم لادم ساهم في أنشطة الحياة المجتمعية.

وأكد البرنامج أنه يدعم مبدأ الشراكة وتضافر وتكاتف كل الجهود والمساهمات من المجتمع المدني لتحقيق الحماية والرعاية للأطفال بلا مأوى.

يتضمن البروتوكول يتضمن تدريب العاملين والأطفال والتنسيق داخل مجتمعات العمل وتوفير خدمات للاطفال بلامأوي كما سيتم مساعدة مؤسسات رعاية الأطفال بلا مأوى.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة هي الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال بالإضافة لانتشار ١٧وحدة متنقلة تجوب مختلف الشوارع من خلال فريق مدرب للتعامل مع الاطفال والكبار بلا مأوى.

وناشد البرنامج المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الحالات على الخط الساخن ١٦٤٣٩ أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا للحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلا مأوى، وذلك من خلال فِرق البرنامج وفِرق التدخل السريع، وذلك من خلال إنشاء ورفع كفاءة 40 مؤسسة أُنشأت خصيصًا لاستقبال ورعاية صغار وكبار السن، كما يسهم في جذبهم من الشارع 17 وحدة متنقلة تجوب الأماكن الأكثر تركيزًا لوجودهم ومن خلال الإبلاغ عن المواطنين بلا مأوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والخط الساخن وموقع الشكاوى.

كما أعلن برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي عن رفع استعداداته تحسبا لسقوط الأمطار في المحافظات.

ياتى ذلك في إطار الخدمات المتعددة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لكافة فئات المجتمع.