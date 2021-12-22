الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى

مصر

«مياه أسيوط» تطلق مبادرة لتنظيف خزانات المياه الأهلية

مبادرة لتنظيف خزانات
مبادرة لتنظيف خزانات المياه الأهلية

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مبادرة خدمة جديدة للمواطنين عن طريق تنظيف خزانات العلوية للمياه بالعقارات والمجمعات السكنية وتطهيرها وتعقيمها بأسعار رمزية تحت إشراف كيميائيين قطاع المعامل بالشركة.
وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، في بيان للقابضة اليوم، أن الخدمة تقدم تحت إشراف كيميائيين ومتخصصين من الشركة لتنظيف الخزانات العلوية للمنازل والعقارات كخدمة مقدمة من الشركة بأجر رمزي ما يساعد على حل العديد من المشكلات الصحية.
وأضاف أن وسائل تنظيف الخزانات المستخدمة بأسلوب غير علمي يضمن جودة وكفاءة الغسيل والتعقيم ، بالإضافة الي وجود خزانات مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وتتفاعل مع المياه المخزنة؛ الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين، لذا سعت الشركة إلى إطلاق مبادرة تنظيف وتعقيم الخزانات الأهلية بالعقارات السكنية والمصالح الحكومية والمدارس تحت إشراف كيميائيين متخصصين وباستخدام أدوات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واستخدام كلور مختبر معملياً وتقديم الدعم الفنى بعد عملية الغسيل طبقا للمعايير المعمول بها في وزارة الصحة المصرية.
وأوضح الكيميائي اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بالشركة أنه فور تلقى أي طلب من أحد سكان العقار لتلك الخدمة تقوم الشركة بارسال الفريق الخاص بإجراءات غسيل وتعقيم الخزان  للبدء في تفريغ الخزان وتصريف المياه في مواسير الصرف الصحي وغلق المحبس الخاص بالخزان، ومن ثم تعقيم الخزان بالكلور المختبر معملياً ، ثم ملء الخزان مرة أخرى وتفريغه، وسحب عينة للتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامة عملية الغسيل.
وعقب أن عملية تعقيم وتطهير الخزانات المنزلية يجب أن تتم مرة كل شهر لضمان جودة المياه المستخدمة في المنازل، مع التأكد من إحكام غلقه حتى لا يكون عرضة للملوثات المختلفة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مبادرة خدمة جديدة تنظيف خزانات العلوية للمياه بالعقارات والمجمعات السكنية تطهيرها وتعقيمها اللواء هشام درة

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