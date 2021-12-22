حفل لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلًا فنيًا لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بدار أوبرا الإسكندرية، وذلك في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



يتضمن برنامج الحفل فاصلاً فنيًا لطلبة فصل العود تدريب الدكتورة سهير شعيشع، حيث يقدم الطلبة والطالبات مجموعة من الأعمال الموسيقية المتميزة على آلة العود من بينها: عظيمة يا مصر، يا صلاة الزين، لونجا سلطان يكاه، رايداك، سهر الليالي، عاشق الروح، يا ورد مين يشتريك، ميدلي من مقام نهاوند، الفن، بهية، الورد جميل، بيت العز، فيها حاجة حلوة.

وطلبة فصل السوزوكي تدريب كل من الدكتورة نفين المحمودي، نرمين خليل، وكريم فؤاد، حيث يقدم الطلبة والطالبات مجموعة من الأعمال العالمية الكلاسيكية، بالإضافة إلى بعض الأغنيات الخاصة بأعياد الميلاد المجيدة والكريسماس تقدمها الفنانة اليونانية مارلينا روسوجلو.

يشار إلى أن مركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه في الموسم الفني لعام 2004، ويضم نخبة من الأساتذة الأكاديميين حيث يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية، ويضم فصول فنية مختلفة منها البيانو، الباليه، الكمان، الجيتار، العود، الكورال، الموشحات، ذوي القدرات الخاصة.

وقد أقيم أول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية بعد تولى دكتورة إيناس عبد الدايم رئاسة مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، وقد أصبحت حفلات مركز تنمية المواهب أساسية فى خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية، والتي تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.

حفل الفنانة داليا فريد بمسرح الجمهورية



في سياق متصل، وفي الثامنة من مساء نفس اليوم، تستقبل خشبة مسرح الجمهورية بعابدين حفل فني تحييه الفنانة داليا فريد فاضل، وذلك ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برأس السنة الميلادية الجديدة.

ويتضمن الحفل باقة مختارة من أشهر أغانى الكريسماس العالمية من بينها:الليلة الهادئة، عيد الميلاد الأبيض، هل تعلمى يا مارى، هل تسمع ما أسمعه، 12 يوم فى الكريسماس، سانتا لوكيا، هذا هو الكريسماس، أكثر اللحظات الرائعة بالعام، رنين الجرس الرائع، استمتع بالقليل من الكريسماس، حاول أن تتذكر، سأكون فى البيت من أجل الكريسماس، بالإضافة إلي أغنية أعدتها داليا فريد خصيصًا لهذا الحفل تحت عنوان "عيد ميلاد سعيد"، كلمات نعيم عاطف، ألحان ماجد عادل، وتوزيع إبراهيم موريس.

“من قلب النجع”.. أمسية جديدة بصالون الأوبرا الثقافي



وضمن فعاليات صالون الأوبرا الثقافي، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة، في السابعة من مساء نفس اليوم، ندوة عن الفلكلور الصعيدي، تحت عنوان "من قلب النجع".

ويشارك في أمسية "من قلب النجع"، مجموعة من الأدباء والشعراء والنقاد وهم: الكاتب يسري أبو القاسم، الناقد والكاتب المسرحي الدكتور محيى عبد الحي، الشاعر فضل محمد إبراهيم، و تديرها الشاعرة أسماء كامل تحت إشراف الفناء أمين الصيرفي ويتخللها فقرة غنائية للفنان أحمد جوهر.

يدور اللقاء حول الفنون الشعبية بمختلف صورها في صعيد مصر، إلى جانب استعراض أشكال الفلكلور في الجنوب وما يضمه من العادات والتقاليد، الأمثال، الموسيقى والغناء وغيرها.