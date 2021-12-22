مقتل وإصابة 47 شخصا فى حريق منشأة نفطية بالهند

نشب حريق​ في منشأة نفطية بولاية البنغال الغربية في ​الهند​، اليوم الثلاثاء، أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 44 آخرين.

وأوضحت مؤسسة ​النفط​ ​الهندية​ المالكة للمنشأة، أن الحريق اندلع أثناء العمليات المتعلقة بإغلاق مصفاة في مدينة هالديا الساحلية.

من جانبه، قال رئيس ​الاتصالات​ بمؤسسة النفط الهندية جون براساد: "يبدو أن السبب الرئيسي هو حريق مفاجئ أدى إلى إصابة 44 شخصًا بالحروق​ وتوفي 3 أشخاص للأسف متأثرين بجروحهم، أُخمد الحريق على الفور والوضع تحت السيطرة".

وأوضح "براساد"، أن المصابين نقلوا على الفور إلى المؤسسات الطبية، وفتحت السلطات تحقيقًا في أسباب الحادث المميت.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الهندية، عن تسجيل 5326 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 34 مليونًا و752 ألفًا و164 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن وزارة الصحة القول، إنه تم تسجيل 453 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 478 ألفًا و7 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن أن إجمالي حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في الهند، بلغ 200 حالة، وسجلت ولايتي ماهاراشترا ودلهي أعلى حالات إصابة.

يذكر أن وزير الصحة الهندي راجيش بوشان، قال إن متحور أوميكرون يظهر بالفعل في فحص (بي. سي. آر) و(آر. إيه. تي)، ونصح ولايات البلاد بتكثيف إجراءات التشخيص من أجل الاكتشاف المبكر.

وقال "بوشان"، في اجتماع مع ممثلين عن الولايات لمناقشة السلالة المتحورة الجديدة، إن جميع العينات التي جاءت نتيجتها إيجابية وتظهر الإصابة بكوفيد-19 سيتم إرسالها "على الفور" لتتبع التسلسل الجنيني.