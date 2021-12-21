حبس متهم بقتل والده وتهشيم رأسه بشاكوش فى الجيزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بقتل والده وتهشيم رأسه «بشاكوش» حتى الموت بمنطقة الكوم الأحمر ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود رئيس وحدة المباحث أوسيم إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مقتولًا داخل منزله بمنطقة الكوم الأحمر بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة موظف غارق في دمائه وبه آثار ضرب بآلة حادة في منطقة الرأس، وبعمل التحريات وتفريغ الكاميرات عقب التحفظ عليها تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق معاون أول مباحث مركز شرطة أوسيم عقب تحديد مكان اختباء المتهم وجري ضبطه واقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات أسرية، وأن المجني عليه والده فارقهم وامتنع عن الإنفاق عليه وعلى أشقائه البنات، وكذا عمله الدائم في المحلات، في محاولات فاشلة لتجهيز أخواته للزواج، فقام بسبب ذلك بقتل والده، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.