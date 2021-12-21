مجد القاسم ينتظر طرح أغنيته الجديدة «مجنون رسمى» مطلع 2022

أعلن المطرب مجد القاسم، عن انتهائه من تسجيل وتصوير آخر أغاني ألبومه الجديد والتي تحمل اسم «مجنون رسمي».

الأغنية باللهجة اللبنانية من كلمات برهان الجرماني، ألحان وجدي الصايغ، توزيع جعفر إسماعيل، وصمم الكليب إلياس جريج.

وصرح مجد بأنه ينتظر طرح «مجنون رسمي» على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من رأس السنة الميلادية 2022، داعيا الله أن تنال إعجاب الجمهور، وأن تكون فأل خير بالعام الجديد.

وعلى جانب آخر؛ أعرب المطرب مجد القاسم عن سعادته بنجاح آخر ديو له بعنوان «كلام الحب» بصحبة المطربة الشابة ريهام فايق، حيث تخطى الكليب مليونا ومائة ألف مشاهدة على قناة «مجد» الرسمية على منصة الفيديوهات العالمية يوتيوب بعد شهر واحد من طرحها.