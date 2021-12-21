«القصير» و«فودة» يبحثان دفع عجلة التنمية الزراعية في جنوب سيناء

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة، الموضوعات المشتركة ودفع عجلة التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء.

وبحث الثنائي الانتهاء من تطوير ميناء الصيد ومصنع الثلج بمدينة الطور، وكذلك تطوير سوق السمك، وكذا بحث آخر مستجدات إجراءات تقنين الأراضي لواضعى اليد، والانتهاء من إنشاء الصوب الزراعية، والأحواض السمكية بمدينة نويبع، وتوفير وحدات كمبوست للاستفادة من المخلفات الزراعية،‏ والانتهاء من المستشفى البيطري الذي يتم إنشاؤه حاليًا في مضمار سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ.



واتفق الثنائي على دعم أهالي سيناء ببعض المشروعات الصغيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى إزالة أي معوقات أمام جهود التنمية الزراعية في سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بفتح شريان جديدة للتنمية هناك، بجانب التنمية السياحية التي تشتهر بها محافظة جنوب سيناء.

وكان قد تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.



حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 3 مليون و114 ألف و93 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون 618 ألف و961 رأس أبقار، 847 ألف و537 رأس جاموس، 567 ألف و184 رأس أغنام، 80 ألف و411 رأس ماعز" حتى 19 ديسمبر الحالي.