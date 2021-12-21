الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«جوني جرينوود» تتصدر أفضل موسيقى تصويرية لأفلام 2021

جوني جرينوود
جوني جرينوود

حظيت بعض الأفلام الأجنبية في 2021 بموسيقي تصويرية ليس لها مثيل بشهادة النقاد والجمهور علي حد سواء، وتم إعداد هذه المقطوعات خصيصا كي تتلائم مع خلفيات الأفلام، ونعرض فيما يلي أفضل موسيقى تصويرية لأفلام العام المنقضى طبقا لتصنيف الموقع الأمريكي insider.

صورة لكيتريونا بالفي وجيمي دورنان في "بلفاست".

موسيقي فيلم "بلفاست" لفان موريسون

قدم الموسيقي الأسطوري فان موريسون في فيلم بلفاست الذي يحكي قصة  طفل يبلغ من العمر 9 سنوات يعيش تجربة عائلته خلال أحداث وقعت  في عاصمة أيرلندا الشمالية، موسيقي رائعة بالإضافة إلي مقطوعة أصلية مليئة بأنغام البيانو الكهربائي، وأعتبر بعض الخبراء أن هذه الموسيقي من أفضل موسيقي الأفلام التصويرية.

وتم إدراج  أغنية "Be Alive" كواحدة من أكثر الأغاني طلبا بعد ذلك.

الاخير. ليلة في سوهو

موسيقي"الليلة الماضية في سوهو" لستيفن برايس

الفيلم الحائز علي الأوسكار من بطولة أنيا تايلور ومن إخراج إدغا رايت سيبقيك خائفا في مكانك أثناء مشاهدته، وأبدع الموسيقي ستيفن برايس في إخراج موسيقي ملائمة للفيلم.

كوبر هوفمان وألانا حاييم قيد التشغيل

موسيقي بيتزا عرق السوس لجوني جرينوود

عندما يتعاون المخرج بول توماس أندرسون مع الموسيقي جوني جرينوود  ستكون النتيجة هائلة مثلما حدث في الموسيقي التب أنتجت  لفيلم عرق السوس وهي تشبه الموسقي التي ظهرت في الأعوام السابقة لبول توماس مثل   Anderson's "There Will Be Blood" و "The Master" و "Phantom Thread".

صورة لبينديكت كومبرباتش في "قوة الكلب".

موسيقي "قوة الكلب" لجوني جرينوود

الفيلم الدرامي قوة الكلب من أحدث إبداعات المنتجة والمخرجة  جين كامبيون  وموسيقي التصويرية للفيلم معقدة للغاية ومفضلة من قبل الجمهور.

وعلى غرار موسيقي فيلم "بيتزا عرق السوس" يستخدم الملحن الكثير من الجيتار والكمان والأوتار الأخرى.

كريستين ستيوارت ترتدي زي الأميرة ديانا

موسيقي "سبنسر" لجوني جرينوود


هذه ثالث نتيجة لإبداع جوني جرينوود وتم بث هذه الموسيقي لالتقاط قلق وحزن الأميرة ديانا في الفيلم، واستخدم جرينوود أوركسترا كاملة تجيد التلاعب بالأوتار والإيقاع ليس فقط لوصف عقلية كريستين ستيوارت التي تقوم بدور الأميرة ديانا ولكن أيضا لإلقاء الضوء علي فخامة إجازات العائلة المالكة، وظروف قضاء عطلة نهاية الأسبوع مع العائلة المالكة.

ريبيكا فيرجسون في دور جيسيكا في "الكثيب".

موسيقي " الكثيب" لهان زيمر

قدم هان زيمر موسيقي جديدة في فيلم الكثيب المقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم مع نغمات الجيتار وصوت الأورج.

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وائل لطفي

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