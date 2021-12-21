الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

من يملك أسرار صحتك؟.. ندوة بـ«صيدلة عين شمس»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان “المكملات أم الغذاء الصحي- من يملك أسرار صحتك”، يحاضر بها الدكتور خالد مصيلحي، أستاذ العقاقير، كلية الصيدلة بجامعة القاهرة.

 وأوضح مصيلحي أن الأكل الصحي أفضل كثيراً من المكملات الغذائية وأفضل الوجبات والأكلات هي الأكلات المعروفة المتوازنة مثل الحبوب الكاملة (البليلة والفول) والخضروات، وأن الاستخدام المفرط في المكملات الغذائية قد يعود بالضرر على وظائف الكلى والكبد.

وأضاف، أن فيتامين (ج) موجود بكميات في الفلفل الألوان والجوافة والكيوي والليمون، و(الزنك) يوجد في اللحوم والفراخ والزبادي والشوفان والعدس، وفيتامين ( د) أولا الشمس قبل العاشرة صباحاً وقبل الخامسة عصراً والسالمون والتونة واللبن والبليلة.

وأشار مصيلحي إلى أن أعداء الجهاز المناعي هم التعرض للأشعة الضارة، الضغوط العصبية، العزلة، عدم وجود أصدقاء، الجفاف وقلة شرب الماء، سوء التغذية، المأكولات المصنعة وسوء التهوية والكحوليات والتدخين، إهمال النظافة الشخصية وقلة النوم ليلا، الخمول، قله الرياضة، الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية والسمنة.

وأكد أن الدعاية المفرطة بدون سند علمي لبعض الأعشاب والنباتات قد يسبب ضررا على صحة المجتمع، فلا بد إلى الاستناد على دليل علمي والحصول عليها من مصادر موثوقة. 

كما أكد  بأن الافراط في تناول أي ماكولات أو مشروبات حتى وإن كانت طبيعية فلها آثار جانبية.

الدعاية انبى جامعة عين شمس مشروبات رئيس جامعة التدخين الرياضة الغذاء

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