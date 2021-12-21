الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند وفرنسا تجريان مشاورات بشأن سبل دعم الشراكة الاستراتيجية

ماكرون ورئيس وزراء
ماكرون ورئيس وزراء الهند

أجرت الهند وفرنسا، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المشاورات الثنائية بشأن سبل دعم الشراكة الاستراتيجية واسعة النطاق بين البلدين.
يأتي ذلك في أعقاب زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي للهند يوم 17 ديسمبر، للمشاركة في الحوار السنوي الثالث بشأن الدفاع مع نظيرها الهندي راجناث سينج، وهي الزيارة التي وصفها الجانبان بأنها كانت "مثمرة " .
وقال وزير الخارجية الهندي هارش شرينجلا - في تصريح حول جولة المشاورات التي شارك فيها فرانسوا ديلاتريه سكرتير عام وزارة الشئون الخارجية الفرنسية - إن هذه المشاورات تأتي امتدادا للمشاورات التي كانت قد أجريت في باريس يوم 30 أكتوبر عام 2020؛ حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن وباء فيروس كورونا المستجد والتغيرات الجيوسياسية على المستويين العالمي والإقليمي ".
وأضاف: " إننا بحثنا بالتفصيل الجوانب المتعددة للتعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون في مجالي الفضاء والطاقة، بالإضافة إلى استعراض ما تم إحرازه من تقدم لتنفيذ آليات الحوار الأخرى بين الجانبين " .
وتابع وزير الخارجية الهندي: "تبادلنا مذكرات بشأن التعاون الوثيق بيننا على ساحات متعددة الأطراف، ومن بينها مجلس الأمن، حيث ساعدنا ذلك على الاستعداد لفترة شغل الهند لمقعد عضو غير دائم بالمجلس وكان هناك تنسيق وثيق بين الهند وفرنسا".
ولفت إلى أنه تم القيام بالعديد من الزيارات على مستوى عال خلال عام 2021، تضمنت 3 زيارات وزارية من فرنسا إلى الهند.
وأشار إلى أنه تم إجراء العديد من الحوارات على مستوى عملي بين الجانبين في نيودلهي خلال شهر يناير الماضي، وباريس خلال شهر نوفمبر بشأن وسائل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الهند وفرنسا.

نيودلهي الهند فرنسا

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وائل لطفي

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