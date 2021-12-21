الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مستريح الأسماك» أمام الأموال العامة بالإسكندرية: «هربت من تسديد الفوائد»

حبس
حبس

بدأت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، استجواب مستريح استولى على أموال المواطنين بحجة توظيفها في مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية، وقال المتهم أنه جمع مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، وقدم لهم فوائد شهرية في البداية ثم هرب، حتى تم القبض عليه.

وكان قد ورد بلاغ  للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 مواطنين بمحافظة الإسكندرية، يفيدون فيه بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية والاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون. 

وبالفحص والتحريات، تبين صحة الواقعة وقيام مالك مكتب تصدير، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية، وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بلغت 4 ملايين جنيه وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها. 

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مباحث الأموال العامة مستريح جارة الأسماك أرباح شهرية مكتب تصدير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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