رئيس «القابضة للمياه» يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بدمياط

اجتمع اليوم الثلاثاء المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات المنفذة بها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

واستعرض العميد مهندس خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمنفذ بقرى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

قام منسقو المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة دمياط،بجولات ميدانية لمؤسسة حياة كريمة من خلال المنسقين بدمياط بقرى الوسطاني والمحمدية والإبراهيمية القبلية وتفتيش ثان بمركز كفر سعد بدمياط والتابعة لمبادرة حياة كريمة بدمياط.

وقد تم عقد لقاء مع بعض المواطنين بقرية الوسطاني وذلك للاستماع لهم ولمشاكلهم وعرض مقترحاتهم، كما قام منسقو "حياة كريمة" بالمرور على المشروعات في تلك القرى سواء مدارس، مراكز شباب، الصرف الصحي، محطات المياه والمجمعات الخدمية والزراعية.

قام الدكتور اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ووضعها على رأس الأولويات.

وتم عقد اجتماعاً بحضور اللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي ونائب رئيس مركز ومدينة كفر سعد ومسئولى شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحى و هيئة السكك الحديدية وهيئة الطرق والكباري وعدد من ممثلي الجهات المعنية لبحث آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة وإزالة أى معوقات تواجه عمليات التنفيذ .

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‏استهل نائب المحافظ اجتماعه باستعراض محاور مخطط تطوير 28 قرية بإجمالي 219 تابع والمدرجة بالمشروع القومي العملاق " حياة كريمة " والوقوف على آخر المستجدات بأعمال المبادرة.