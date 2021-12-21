الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تعلن زيادة دعمها المالي للقوات الأمريكية المتمركزة في البلاد

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستزيد دعمها المالي للقوات الأمريكية المتمركزة في البلاد إلى 1.05 تريليون ين (9.2 مليار دولار) في خمس سنوات تبدأ اعتبارا من السنة المالية 2022 ، بزيادة قدرها 75 مليار ين عن الاتفاق السابق .

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، إلى أن أحدث صفقة بين اليابان والولايات المتحدة -التي تقضي بزيادة المبلغ الإجمالي من 980.1 مليار ين للسنوات الخمس حتى العام المالي 2020 الذي ينتهي في مارس المقبل- تعني أن ما يسمى بدعم طوكيو الدولة المضيفة سيبلغ في المتوسط 211 مليار ين سنويا، وستستخدم هذه الزيادة في تعزيز التعاون في ظل تحالف البلدين الأمني ​​طويل الأمد.

وكانت المفاوضات قد بدأت بشأن تقاسم التكلفة بعد طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن تدفع اليابان المزيد من الأموال للقوات الأمريكية.

وسيساعد الإنفاق الإضافي لليابان، البلدين على الحصول على نظام متطور لاستخدامه في التدريبات الدفاعية المشتركة وتحسين المنشآت العسكرية في القواعد الأمريكية، وفقا للوكالة اليابانية.

الحكومة اليابانية المالي تريليون الولايات المتحدة اليابان

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