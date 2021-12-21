السيطرة على حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل نشب، اليوم الثلاثاء، داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.