الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك فى الأقصر.. اليوم

تعامد الشمس على معابد
تعامد الشمس على معابد الكرنك

تعامدت الشمس، اليوم الثلاثاء، على معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، حيث يتم الاحتفال بالظاهرة بشكل سنوي ويتغير حدوثها كل 4 سنوات نظرًا للفرق بين السنة الكبيسة والبسيطة، وتعد من أهم الأحداث الأثرية والسياحية التي تسعى المحافظة لاستغلالها في تنشيط وجذب السائحين.

وتمت ظاهرة التعامد وقت شروق الشمس، حيث تسللت الآشعة تحديدًا في النافذة الخلفية لمقصورة قدس الأقداس، وعبر شعاعها لـ6 صروح وصالة الأعمدة التي تمثل المحور الرئيسي لمعبد الكرنك.


وشهدت معابد الكرنك بمدينة الأقصر حضور  السائحين بمختلف الجنسيات والزائرين لحدوث ظاهرة تعامد الشمس، والتي تعد ظاهرة فلكية وأثرية تمثل بداية التوقيت الشتوي في الحياة المصرية القديمة فيما كان يعرف بـ عيد ميلاد "رع الكبير''.


كما شهدت معابد الكرنك بالأقصر قبل شروق الشمس برنامج احتفالية مميز لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس، حيث قدمت الفرق الفنية التابعة لهيئة قصور الثقافة عددًا من العروض الفنية،  بالإضافة إلى عرض الصوت والضوء لتعريف الزائرين والسائحين بالمعلومات التاريخية حول معابد الكرنك والظاهرة.

ورصدت «الدستور» تفاصيل ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك بالأقصر، والاستعدادات النهائية لاستقبال الحدث.

ومن ناحيته، قال مصطفى الصغير، مدير معابد الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، إن الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك يتم على المحور الرئيسي للمعبد، والذي يمتد من الصرح الأول إلى الصرح السادس وغرفة قدس الأقداس، حيث يمتد من الشرق إلى الغرب، والمصري القديم شيده لتتعامد عليه الشمس بالتزامن مع يوم 21 ديسمبر في كل عام، لأنه يمثل بداية فصل الشتاء رسميًا.


وأضاف لـ«الدستور» أن المصري القديم يبهرنا دائمًا بالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي وصل له، حيث استطاع الحفاظ على ظاهرة تعامد الشمس رغم أن المحور الرئيسي لمعبد الكرنك استغرق مدة زمنية تبلغ حوالي 1500 عامًا حتى  يتم بناؤه بالكامل، وحتى الآن مازال المحور متواجدًا كما هو، وتتم ظاهرة التعامد أيضًا في نفس موعدها بيوم 21 ديسمبر ولم يتغير طوال هذه السنوات.


وأوضح أن عمر ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك يرجع إلى 3500 عام ومازالت تحدث حتى وقتنا هذا، مما يوضح أن المصري القديم كان متقدما في العمارة والهندسة والفلك وربط الظواهر ببعضها البعض وواحد من الدلائل الهامة جدًا علي التقدم العلمي الذي وصل إليه المصري القديم.

وأكد مدير معابد الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، أنه تمت الاستعدادات لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك بالتنسيق بين الجهات المعنية والتي تتمثل في وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر ويعدوا الشريكين الأساسين، بجانب جهات أخرى أبرزها شركة مصر للصوت والضوء وهيئتي قصور الثقافة وتنشيط السياحة.

 

الأقصر مدينة الأقصر محافظة الأقصر تعامد الشمس فصل الشتاء السياح معابد الكرنك

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