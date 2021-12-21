إيطاليا: 16213 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 137 وفاة و16213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأوضحت الصحة الإيطالية، في تقريرها اليومي بشأن الوضع الوبائي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 135778، فيما عدد الإصابات 5.4 ميلون، حسبما نقلت “رويترز”.

وكانت الصحة الإيطالية أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 97 وفاة و24259 إصابة بالفيرو س.

وتعتبر حصيلة الوفيات بكورونا في إيطاليا هي الثاني في أوروبا بعد بريطانيا، والتاسعة على مستوى العالم.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن مسؤول الشؤون الصحية في مقاطعة لاتسيو (وسط)، التي مركزها العاصمة روما، أن السلطات ستفرض الزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار تدابير جديدة لمكافحة وباء كورونا "كوفيد-19"، خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 105 مليون و608 آلاف و729 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا - في تصريحات - إن الوضع صعب على المستوى الأوروبي، والإيطالي، حيث تتزايد أعداد المصابين، موضحًا أن إيطاليا لا تزال أفضل بكثير من الدول الأوروبية.

ويجتاح المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" الذي ظهر قبل نحو شهر في جنوب إفريقيا، مختلف دول العالم، حيث تواجه الكثير من البلدان ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات اليومية، ما دفع البعض إلى إعادة الإغلاق والزامية الكمامة في محاولة لاحتواء انتشار المتحور الجديد.

وتعليقا على انتشار "أوميكرون"، قال مدير منظمة الصحة العالمية إنه "لا يوجد دليل على أن المتحور أسرع انتشارا من المتحور دلتا"، الذي انتشر في وقت سابق انطلاقا من بريطانيا.