الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«خناقات وتصريحات» صعدت بهانى شاكر عرش الترند

هاني شاكر
هاني شاكر

يحتفل النجم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، اليوم، بعيد ميلاده، حيث ولد في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1952، وعاصر جيل الوسط وظهر مع عمالقة الغناء في مصر مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، ولقِب بأمير الغناء العربي.

ومؤخرا ارتبط النجم هاني شاكر بمحركات البحث الاجتماعي، ففي السطور التالية نرصد المواقف التي ساهمت في تصدر أمير الغناء العربي عرش الترند.

هاني شاكر ومطربو المهرجانات

شن النجم هاني شاكر مؤخرًا الحرب على مطربي المهرجانات، فقد تسبب في وقف الكثير منهم، الأمر الذي صعد به لعرش الترند لأيام، حيث طالب الكثير منهم بضرورة البت في أمرهم مرة أخرى.

هانى شاكر

هاني شاكر وحمو بيكا

فتح أمير الغناء العربي النار على حمو بيكا مطرب المهرجانات أكثر من مرة، وذلك بسبب عدم إتقانه للغناء، الأمر الذي تسبب في اقتحام حمو بيكا لنقابة الموسيقيين.

هانى شاكر

ولم تكن هذه المرة الأولى، فمؤخرًا منع هاني شاكر حمو بيكا من الغناء، برفقة حسن شاكوش وغيرهم من مطربي المهرجانات، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث الاجتماعي.

ضحكة هاني شاكر وأحمد سعد

أصبحت ضحكة الفنان هاني شاكر من الضحكات المميزة، فقد تصدر محركات البحث بسبب ضحكه الهستيري في أحد اللقاءات التلفزيونية مع الفنان أحمد سعد، وذلك خلال إعلان الثنائي التعاون معًا بأغنيتهم "يابخته".

وتحولت الضحكة بعد ذلك لكوميكس، حيث أكد أمير الغناء العربي، أن "الفنان أحمد سعد حقيقي دمه خفيف، وعلى طول بيضحك وفيه بسمة تفاؤل كده فكلامه وفصوته، وبجد حبيته جدًا جدًا".

هاني شاكر ونجيب ساويروس

بعد قرار منع مطربي المهرجانات من جانب الفنان هاني شاكر، فتح رجل الأعمال نجيب ساويروس النار على أمير الغناء العربي قائلًا:«أول مرة أشوف نقيب للمغنين فخور جداً بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين» ليرد الآخر: «وأنت مالك.. وأنا ساكت على مهرجان الجونة».

نقيب الموسيقيين مهرجان الجونة مطربي المهرجانات حمو بيكا اقتحام حمو بيكا لنقابة الموسيقيين الفنان هاني شاكر

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