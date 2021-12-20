الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد العمل بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميدة

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية، وتطعيم الأطفال لليوم الثاني علي التوالي وفقًا لخطة الحملة القومية بجميع أنحاء المحافظة، رغم سوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أنه تم أمس تطعيم أكثر من 55% من المستهدف خلال اليوم الأول على مستوى المحافظة، ومازالت الفرق تعمل بكامل طاقتها من خلال النقاط الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وكذلك الفرق المتنقلة من منزل لمنزل وبالحضانات، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وأوضح الدكتور عبدالناصر، وكيل صحة محافظة الغربية، أن الفرق الطبية بالحملة يبلغ عددها 2180 فرقة، مقسمة إلى فرق ثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وفرق متحركة. 

وأضاف أن الحملة تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وتستهدف تطعيم 725146 طفلًا على مستوي المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة، تم التدريب عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وهو عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة.

يذكر أن الفرق الطبية بالحملة يبلغ عددها 2180 فرقة، مقسمة إلى فرق ثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة على مستوى محافظة الغربية.

وكيل صحة الغربية يتفقد العمل لليوم الثانى بحمله التطعيم

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