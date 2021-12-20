تسيير 321 رحلة في مطار القاهرة غداً

تستقبل صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، طوال غد الثلاثاء، 321 رحلة دولية وداخلية وتجارية بمرحلتي السفر والوصول من وإلى مختلف المدن العربية والإفريقية والعواصم العالمية، لنقل ما يقرب من 38 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المدن المصرية وبالأخص المطارات السياحية.

يأتي ذلك في ظل اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.