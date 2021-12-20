«الملا» يصدر حركة تغييرات وتنقلات بين قيادات وزارة البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، حركة تنقلات وتكليفات لمساعدي ومديري عموم الشئون الإدارية بشركات قطاع البترول.

وتهدف الحركة لدعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة حيث شملت شغل بعض المواقع التى خلت أو سوف تخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني.

«الدستور» ترص أبرز ملامح الحركة والتكليفات الجديدة بوزارة البترول..



أحمد جودة أحمد حسن أبو العينين مساعداً لرئيس الشركة للموارد البشرية بشركة الحفر المصرية.

راندة محمد صلاح الدين ذكي صبرة خبيراً بمستوى مساعد نائب رئيس شركة بالشئون الإدارية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مع إشرافها على الشئون الإدارية.

أحمد شرف الدين أحمد محمد مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة بترول خليج السويس "جابكو".

رشا سامي الهندي السعدني مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة السويس للزيت "سوكو".

محمد عبدالفتاح عطية غنام مديراً عاماً لإعداد وتنمية الموارد البشرية ضمن نطاق إشراف مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة البتروكيماويات المصرية.

المحاسب أحمد محمد محمود السيد شحاتة مديراً عاماً للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "إموك" إعتباراً من 26 يناير 2022.

محمد السيد أحمد علي نصر مديراً عاماً ومشرفاً على الموارد البشرية والشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" إعتباراً من 26يناير 2022.

المحاسب أحمد عاطف عبدالرازق منصور مديراً عاماً للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة شمال البحرية للبترول.

محمد محمود علي عبدربه مديراً عاماً للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة فرح للبترول "بتروفرح".

المحاسب شريف محمد محمد عفيفي مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة الواحة للبترول.

المحاسب محمد أحمد حسين أحمد عبيد مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة تكنولوجيا الأخشاب.

محمد عبدالمنعم سيد أحمد مديراً عاماً تنفيذياً للشئون الإدارية بالشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة "صيانكو".

المحاسب حاتم عبدالواحد محمد رياض مديسراً عاماً بشركة بترونفرتيتي.