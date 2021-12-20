الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعبة الخضار: ارتفاع صادرات الموالح بنسبة 38% خلال 2021

صادرات الموالح
صادرات الموالح

تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية والطقس السيء وانتشار نزلات البرد وغيرها يهتم المواطنون بشراء الموالح مثل الليمون والبرتقال بأنواعه.

 وكشف حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكهه بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن أسعار الليمون شهدت انخفاض في الأسواق لتتراوح بين 9 جنيهات للكيلو وحتى 12 جنيهًا، بمعدل انخفاض ملحوظ بعدما ارتفعت أسعاره لـ70 و80 جنيهًا للكيلو في نفس الفترة العام الماضي.

 وأضاف نجيب، أن حجم إنتاج مصر من الليمون ارتفع خلال العام الحالي بسبب زيادة الطلب الداخلي والخارجي.

 وأوضح أن مصر استطاعت رفع صادرات الموالح في ظل أزمة فيروس كورونا وكذلك استطاعت فتح أسواق جديدة للتصدير.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الموالح خلال  الـ10 شهور الأولي من العام الجاري سجلت ارتفاعًا بنسبة 38% بسبب زيادة الطلب الخارجي.

ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.

نزلات البرد الموالح الخضار تصريحات الاولى استطاعت كورونا فيروس ارتفاع الموسم التصديري

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