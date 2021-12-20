الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إغلاق موانئ وتساقط ثلوج.. مشاهد أوروبية على أرض مصرية (صور)

اسكندرية
اسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية عددًا من صور الثلوج التي غطت مدينتي الإسكندرية وسانت كاترين، تحمل عناوين «إنها ليست موسكو»، إذ سيطرت الفيديوهات التي تبث فرحة أهالي الإسكندرية بالثلوج، توثيقًا لظاهرة نادرة الحدوث.

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ومن أبرز المدن تعرضًا للعاصفة الثلجية سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، حيث تعرضت لحالة من الطقس السيء، وغطت السحب سماء المدينة، كما انخفضت درجة الحرارة بشكل ملحوظ، مع نشاط الرياح، ما أسفر عن تساقط أمطار خفيفة وتغطية الثلوج للجبال.

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ومن جانبها، أعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات، بالإضافة إلى تشكيل فرق سريعة للمرور على المناطق الحيوية، وخاصة مواقع العمل بمشروع التجلي الأعظم، والدفع بسيارات شفط المياه في الشوارع الحيوية.

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مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي ذات السياق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» صورًا ومقاطع فيديو تظهر تساقط الثلوج على مدينة الإسكندرية، وسط درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية للصغرى، فيما سيطر اللون الأبيض على المدينة والذي غطاها الثلج، خاصة منطقة المنشية وكرموز بجانب الصور التي انتشرت من ميناء الإسكندرية، ما أصاب المواطنين بالدهشة والسعادة في ظاهرة نادرة.

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يذكر أن وجّه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد بإدارات الميناء المختلفة وتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

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الإسكندرية ميناء فيسبوك الطوارئ سانت كاترين التواصل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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