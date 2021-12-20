الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يتسلم 1.2 مليون جرعة من لقاحى «جونسون» و«سينوفاك»

كورونا في اليمن
كورونا في اليمن

أعلنت وزارة الصحة العامة اليمنية، اليوم، عن تسلم كمية من لقاحي جونسون آند جونسون وسينوفاك ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مقدمة من عدد من المانحين عبر لجنة كوفاكس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة اليمنية علي الوليدي أن الوزارة تسلمت، اليوم، أن أكثر من مليون ومائتي ألف جرعة لقاح ضد (كوفيد- 19) منها 800 ألف و808 جرعات من لقاح جونسون آند جونسون مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة هولندا وفرنسا وسلوفاكيا، و400 ألف جرعة من لقاح سينوفاك مقدم عبر (كوفاكس) الذي يدخل البلاد لأول مرّة ليصبح بذلك عدد اللقاحات المستخدمة في البلاد إلى ثلاثة. بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد الوليدي مأمونية اللقاح الذي يستخدم في عدد من بلدان العالم وتمت إجازته من منظمة الصحة العالمية، مثمناً الدعم المقدم لبلادنا من الدول المانحة وحلف اللقاح ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف باعتبارهما شريكين لوزارة الصحة.

وزارة الصحة العامة اليمينة فيروس كورونا آند جونسون سينوفاك جونسون لجنة كوفاكس

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