الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1254 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الدقيق
الدقيق

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، 1254 قضية تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وجاء ذلك خلال حملات الإدارة العامة لشرطة التموين المكبرة لضبط «جرائم الغش التجاري والصناعي، والسلع مجهولة المصدر، والاستيلاء على المال العام، والمصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة».

أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط 266 قضية مخابز ودقيق، بمضبوطات بلغت «34,010 طن، و428 بطاقة».

- ضبط 50 قضية غش غذائي، بمضبوطات بلغت «103,569 طن، و64450 عبوة، و320 قطعة، و76 لتر».

- ضبط 23 قضية لحوم ودواجن وأسماك، بمضبوطات بلغت «5,298 طن».

- ضبط 12 قضية غش غير غذائي، بمضبوطات بلغت «94,450 طن، و1125 عبوة، و34966 قطعة، و150 متر، و3436 لتر».

- ضبط 23 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية، بمضبوطات بلغت «73492 لتر».

شرطة التموين الإدارة العامة لشرطة التموين الامن العام قضية تموينية حملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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