الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يناقش استعدادات إقامة مهرجان سيوة الدولى للتمور

محافظ مطروح
محافظ مطروح

بحث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مع الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الاستعدادات لإقامة مهرجان سيوة الدولي للتمور في نسخته الخامسة الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ يناير ٢٠٢٢. 

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جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، والدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع  بوزارة التجارة والصناعة ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة والشيخ عمر راجح عن أهالي سيوة والمهندس حسين السنيني، مدير تنمية القرية بالمحافظة.

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وقدم اللواء خالد شعيب، الشكر للأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على اهتمامها بتنظيم المهرجان الخامس بسيوة، وكذلك لتعاون وزارة الصناعة والتجارة مع استعدادات المحافظة لإقامة مهرجان متميز ذى بصمة، استكمالًا لنجاحات مهرجانات سيوة. 

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وأشار محافظ مطروح، إلى أنه تم تشكيل لجنة للتنظيم والإعداد مع الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم للخروج بمهرجان متميز. 

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بينما قدم الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، الشكر لمحافظ مطروح على حفاوة الاستقبال والدعم والتشجيع لإقامة المهرجان، ناقلًا تحيات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة لأهالي مطروح وسيوة، مؤكدًا أهمية المهرجان بما يسهم به في تطور قطاع التمور وما يلقاه من رعاية من القيادة السياسية المصرية، وبمشاركة وزارة الصناعة ومحافظة مطروح وعدد من المنظمات الدولية والمؤسسات والشركات بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية والتنافسية لصناعة التمور بما يعود على المزارعين والمنتجين وزيادة الإنتاج وتحسين السلالات.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ مطروح القيادة السياسية محافظة مطروح نائب محافظ مطروح وزارة التجارة والصناعة

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