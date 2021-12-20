الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية: انطلاق أول قافلة طبية لنزلاء مؤسسة الرعاية الإجتماعية بمنوف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استجابة لمطالب البعض باحتياج دار مؤسسة الرعاية الإجتماعية بمنوف لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، قامت اليوم قافلة طبية بتوجيهات محافظ المنوفية والتى تعتبر أول قافلة طبية شاملة جميع التخصصات وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التى سيتم تنفيذها للمرور على كافة مؤسسات الرعاية الإجتماعية بنطاق المحافظة، لتقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية الشاملة لتلك الفئات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الصدد، قامت اليوم الإثنين مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بتنظيم أول قافلة طبية للكشف والمسح الطبى على نزلاء مؤسسة الرعاية الإجتماعية بمنوف تحت إشراف الدكتور فيصل جودة وكيل مديرية الشئون الصحية وبرئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وبحضور مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، ومديري مستشفيات منوف العام، حميات و رمد منوف ، ومدير الإدارة الطبية وعدد من المختصين.

حيث أوضحت وكيل مديرية الشئون الصحية بأن القافلة تضم تخصصات من (الباطنة، الجراحة العامة،  العظام، الجلدية، نفسية وعصبية، رمد، النسا، المعمل، جراحة المخ والأعصاب) مشيرة بأنه الكشف وعمل الفحوصات اللازمة لعدد 60 حالة وصرف الأدوية للمستهدفين، وتم تحويل بعض الحالات لإجراء العمليات اللازمة للتدخل الجراحي وأخرى لإجراء الأشعة المقطعية، فضلاً عن استكمال جرعات لقاحات كورونا للنزلاء والعاملين بها، كما تم عمل التحاليل اللازمة للكشف عن الأمراض المزمنة كالسكر والضغط ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، مؤكدة على أن هناك متابعات بصفة دورية لنزلاء المؤسسة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين انطلاقًا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى  بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

مستشفيات محافظة المنوفية المواطنين اجتماع نفسية طبية مبادرة مطالب قوافل تنظيم محافظ استجابة الفحوصات اللازمة تقديم الرعاية الطبية

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