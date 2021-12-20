«صوروه فيديو».. القبض على 3 تعدوا على معاق ذهنيا في المطرية

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، ملابسات واقعة التعدي على مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة فى المطرية وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، يفيد فيه بتضرره من 3 أشخاص لقيامهم بالتعدي على نجل شقيقه "معاق ذهنياً" وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم.

وأوضح الشاكي، أنه تم وتصوير الواقعة بواسطة هاتف محمول وكذا إكراه نجل شقيقه على توقيع إيصال أمانة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول،وبطاقة الرقم القومي، وكارت “الفيزا” الخاصين به، ومساومته على دفع مبلغ مالي نظير عدم نشر مقطع الفيديو المصور له.

- نتائج التحريات



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص وبحوزتهم (هاتف محمول يحوى مقطع الفيديو المشار إليه – هاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليه – السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة – إيصال أمانة مذيل بتوقيع المجنى عليه – بطاقة الرقم القومى وكارت الفيزا الخاصين بالمجنى عليه)، وبمواجهتهم اعترفوا بلرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.