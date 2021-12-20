الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات في مصرع شاب صدمته سيارة بطريق«بلبيس- السلام»

اسعاف
اسعاف

صرحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين،  بدفن جثمان  شاب لقى مصرعه بعد ان صدمته سيارة أثناء عبوره طريق" بلبيس- السلام" امام منطقة  كريازى بندر بلبيس بمحافظة الشرقية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا  من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة  مستشفى بلبيس المركزى بوصول " م. ح. ع"،34 عاما مقيم دمنهور جثة هامدة.

 وتبين من التحريات أثناء عبور الشاب طريق " بلبيس- السلام" أمام منطقة كريازى، صدمته سيارة وتوفى فى الحال، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

التصريح بدفن مدير المباحث النيابة العامة المباحث الجنائية مدير أمن الشرقية امن الشرقية أمن صدمته سيارة التصريح بدفن شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

15 شركة بترول و30 ألف عامل فى مشروعات البنزين والغاز بمحافظات الصعيد

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

«مدبولى»: توجيهات من الرئيس بدعم وتطوير قطاع الصناعة

انطلاق المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بمشاركة 17 دولة عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

وإعمار القطاع .. وفد مصري في غزة لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

ضابط إسرائيلى: الجيش ليس جاهزا للحرب وعدد الضحايا سيكون كبيرا

الجيش الإسرائيلى يصدر تعليمات جديدة بشأن إطلاق النار على الفلسطينيين