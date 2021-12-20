طلب التحريات في مصرع شاب صدمته سيارة بطريق«بلبيس- السلام»

صرحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، بدفن جثمان شاب لقى مصرعه بعد ان صدمته سيارة أثناء عبوره طريق" بلبيس- السلام" امام منطقة كريازى بندر بلبيس بمحافظة الشرقية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " م. ح. ع"،34 عاما مقيم دمنهور جثة هامدة.

وتبين من التحريات أثناء عبور الشاب طريق " بلبيس- السلام" أمام منطقة كريازى، صدمته سيارة وتوفى فى الحال، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.