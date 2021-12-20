الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مرشح اليسار يفوز بانتخابات الرئاسة فى تشيلى

انتخابات
انتخابات

فاز اليساري التشيلي، جابرييل بوريك، في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بالبلاد، وهو ما يتوج مرحلة بعث جديدة لليسار التقدمي بالبلاد انطلقت مع احتجاجات هزت البلد قبل عامين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الإخبارية الفرنسية، في وسط مدينة سانتياغو، عم ابتهاج أنصاره الذين احتضنوا بعضهم ولوحوا بأعلام تحمل صورة بوريك، وكذلك أعلام قوس قزح التي تمثل أصحاب التوجهات الجنسية المختلفة الذين يدعمون سياساته التي تشمل جميع أطياف المجتمع وكذلك خططه لإصلاح النموذج الاقتصادي لتشيلي الذي تتحكم به أوضاع السوق.

وبعد فرز أكثر من 99% من الأصوات، حصل بوريك (35 عاما) الذي يقود ائتلافا يساريا كبيرا على 55,86% من الأصوات، مقارنة مع 44,14% لمنافسه المنتمي لتيار اليمين المتطرف، خوسيه أنطونيو كاست، الذي أقر بالهزيمة.

و كتب منافسه في الانتخابات خوسيه أنطونيو كاست على "تويتر": "تحدثت للتو مع جابرييل بوريك وهنأته على نجاحه الكبير... من اليوم هو الرئيس المنتخب لتشيلي ويستحق من كل الاحترام و التعاون البناء. تشيلي أولا على الدوام".

وقال بوريك في اتصال هاتفي مع الرئيس المنتمي لتيار يمين الوسط سيباستيان بنييرا الذي سيتنحى في مارس المقبل: "سأكون رئيسا لكل التشيليين".

وفي أول خطاب له بصفته رئيسا منتخبا لتشيلي قال بوريك: أعتبر أن من المهم أن أشكر جميع المرشحين الذين شاركوا في هذه الانتخابات... بمن فيهم خوسيه أنطونيو كاست. من أجل مستقبل تشيلي يجب أن نكون جميعا إلى جانب الشعب و آمل بأن يكون لدينا النضج للاعتماد على أفكاره و مقترحاته في بداية عمل حكومتي".

كانت الاحتجاجات في 2019 قد سلطت الضوء على عدم المساواة الاقتصادية و تسببت في إعادة صياغة للدستور رسميا.

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