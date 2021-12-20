الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حصيلة اليوم الأول.. تطعيم 345 ألف طفل ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ

تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، والتي انطلقت أمس الأحد، وتستمر لمدة أربعة أيام، مؤكدا أن 345506 طفلا تلقوا التطعيم في اليوم الأول من المستهدف 546086 طفلا.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يوجه الشكر لكل الأطقم الطبية المشاركة في الحملة من ممرضين وأطباء وإداريين وقيادات مديرية الصحة بإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على ما تم إنجازه من أعمال التطعيم وصلت ل 63.3% برغم ظروف الطقس السيئة.

وعلى جانب آخر عقدت الدكتورة  سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اجتماعا موسعا ضم كل من دكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة محمد خيري، مدير الطب الوقائي، ومسؤلي الطب  الوقائي ومشرفي حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، لمناقشة أحداث اليوم الأول من الحملة والتحديات التي واجهت العمل وطرق تذليلها، وما تم تحقيقه من المستهدف.

وقالت سلام، إن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى خمس سنوات وتم تقسيم الفرق إلى 1813 فرقة منتشرة على مستوى المراكز الطبية الحضرية والإدارات الصحية والفرق المتحركة، وبلغت نسبة تحقيق المستهدف اليوم 63.3%، وتصدرت إدارة سيدى سالم الصحية الادارات الصحية بنسبة 78.1%، تلتها إدارة مطوبس بنسبة 67.6% ثم إدارة قلين بنسبة 66.4% ،  موجة الشكر للفرق على مجهودها فى العمل اليوم رغم سوء الأحوال الجوية ووجهت بضرورة بذل قصارى الجهد حتى يصل التطعيم لكل طفل وتظل مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك التشديد علي ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين؛ تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد حفاظا على صحة المواطنين. 

طفل شلل الاطفال تطعيم الأحد الصحة

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